Breve biografia di Barbara Alberti

Donna forte e di spessore, Barbara Alberti è una scrittrice, sceneggiatrice, giornalista e opinionista italiana. Fervida femminista, di certo non passa inosservata per le sue massime irriverenti, talvolta crudeli, e per la sua ironia dissacrante. Biografia di Barbara Alberti Umbra di origine - nasce a Umbertide, in provincia di Perugia, l'11 aprile del 1943 - si trasferisce giovanissima a Roma con l'obiettivo di realizzare i suoi sogni. Si da bambina, infatti, Barbara Alberti è fortemente attratta dal mondo della scrittura. Si...continua la lettura su Biografieonline.it

