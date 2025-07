Nato a Verona l'11 luglio del 1990 - ma cresciuto a Roma - Lauro De Marinis sceglie il nome d'arte di Achille Lauro, non come qualcuno aveva ipotizzato, per fare riferimento ad un tipo di carriera un po' particolare e connessa al pensiero politico del Lauro, ma perché, sin da bambino veniva associato, per via del proprio nome di...

continua leggendo la:

Biografia di Achille Lauro (cantante) su Biografieonline.it