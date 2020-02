L'amore è l'infinito messo alla portata di ognuno di noi. [6 febbraio 2020, nel suo intervento al Festival di Sanremo 2020]

Frasi di Roberto Benigni Attore comico e regista italiano

Il popolare comico toscano, amatissimo in tutto il mondo, nasce il 27 ottobre 1952 a Misericordia, in provincia di Arezzo. Ancora molto piccolo si stabilisce con la famiglia a Vergaio, nel Pratese, paesino non lontano da quello natale. Personalità aperta e dall'allegria contagiosa, Roberto Benigni sente molto presto l'esigenza di fare nuove esperienze, di viaggiare e di vedere il mondo; soprattutto sente il desiderio di mettersi in mostra e far ridere le persone, cosa che gli dà un gusto inebriante. Il passo dalle "rappresentazioni"...continua la lettura su Biografieonline.it

