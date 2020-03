Abbiamo proseguito imperterriti pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.

Frasi di Papa Francesco Pontefice della chiesa cattolica... Scarica il PDF con tutte le frasi di Papa Francesco Download PDF

Breve biografia di Papa Francesco

Papa Francesco, all'anagrafe Jorge Mario Bergoglio, nasce a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 all'interno di una famiglia le cui origini sono italiane, nello specifico piemontesi. Prima di entrare in seminario i suoi studi iniziali appartengono all'area scientifica chimica. E' nell'anno 1958 che entra a far parte come novizio della Compagnia di Gesù: con tale organizzazione trascorre un periodo in Cile, torna poi nella sua città natale dove perfeziona il suo percorso di studi e consegue la laurea in filosofia. A partire dall'anno...continua la lettura su Biografieonline.it

