Realizzarsi non significa per forza diventare manager, o ministri della Repubblica o grandi scrittrici. Significa soltanto fare qualcosa che pensavi di non poter fare. Noi che costruiamo gli uomini

Breve biografia di Luisella Costamagna

Luisella Costamagna nasce a Torino il 16 dicembre nel 1968. Giornalista e conduttrice televisiva, è una donna di una bellezza discreta ma innegabile. E' uno dei volti televisivi più apprezzati del giornalismo, poiché in grado di stregare con un aspetto raffinato e molto elegante, che non offusca mai la professionalità dimostrata della giornalista. È proprio in virtù di questa sua caratteristica, che Luisella Costamagna si è affermata come una delle giornaliste più stimate del panorama televisivo italiano.

