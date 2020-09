Maurizio Cattelan nasce il 21 settembre 1960 a Padova. Non frequenta nessuna Accademia, per cui realizza opere da autodidatta. Intraprende la sua carriera artistica negli anni Ottanta nella città di Forlì, in Emilia Romagna. A Forlì conosce anche alcuni artisti locali. Continua a realizzare le sue opere nella città di Milano. Nelle sue opere scultoree inizia a rappresentare dei pezzi teatrali, delle azioni di provocazione, oggetti che non funzionano, dei commenti e testi che accompagnano sia opere sue sia opere non realizzate da...continua la lettura su Biografieonline.it