Aveva un immenso talento, una lucidità straordinaria e una forte personalità. Aveva un temperamento appassionato, voleva vivere e non essere solo una scrittrice. A vent'anni abbandonò per sempre la Nuova Zelanda dov'era nata, pur adorando la madre e il fratello Leslie, per raggiungere Londra, il cuore dell'impero britannico. Ebbe alcuni amori e molti furono una grande delusione e scrisse finché la tubercolosi non le tolse ogni energia, come al russo Anton Cechov, il suo scrittore prediletto. Kathleen Mansfield Beauchamp, in arte