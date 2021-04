Carlo Gnocchi, terzogenito di Enrico Gnocchi, marmista, e Clementina Pasta, sarta, nasce a San Colombano al Lambro, vicino Lodi, il 25 ottobre 1902. Rimasto orfano del padre all'età di cinque anni Carlo si trasferisce a Milano con la madre e i due fratelli Mario e Andrea. Non molto tempo dopo entrambi i fratelli moriranno di tubercolosi. Carlo, di salute cagionevole, trascorre sovente lunghi periodi di convalescenza presso una zia a Montesiro, frazione di Besana, in provincia di Monza, nella Brianza. Carlo Gnocchi entra in seminario...continua la lettura su Biografieonline.it