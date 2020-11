Forse non sono un buon attore, ma qualsiasi altra cosa avessi fatto, sarei stato peggio.

Thomas Sean Connery nasce a Edimburgo (Scozia) il 25 agosto 1930. Per molti estimatori, e soprattutto per molte ammiratrici anche di diverse generazioni, è stato l'attore "affascinante" per antonomasia. L'eleganza, la classe, lo charme che lo contraddistinguevano sono dati identificativi del suo personaggio, che forse anche solo grazie alle sue interpretazioni di James Bond, è diventato leggenda. Figlio di un camionista e di una cameriera, ad undici anni inizia a frequentare lezioni di danza. Cinque anni più tardi lascia la scuola...continua la lettura su Biografieonline.it