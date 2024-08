Silvano Albanese, più conosciuto dai suoi numerosi fan come Coez, nasce a Nocera Inferiore l'11 luglio del 1983. È un rapper e cantautore che è riuscito ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano. Con il suo primo album, uscito nel 2013, si è posizionato nella top ten della classifica GFK, restando in questa posizione per un mese. La musica di Coez ha conquistato subito radio, tv, social e carta stampata, tanto da meritare numerosi articoli su autorevoli testate come il Corriere della Sera, Vanity Fair, Repubblica e... continua su Biografieonline.it