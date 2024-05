La grandezza del lavoro è all'interno dell'uomo.

Signori, benvenuti al Fight Club.

Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club.

Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club.

Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento.

Quarta regola: si combatte solo due per volta.

Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi.

Sesta regola: niente camicia, niente scarpe.

Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.

Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club... dovete combattere!

‐ Tyler Durden ‐

Fight Club