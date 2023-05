Enrico Michetti nasce a Roma il 19 marzo 1966. È il candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Roma, in programma per la seconda metà del 2021. È un personaggio che prima di questa nomina era conosciuto solo in parte. Avvocato specializzato in diritto amministrativo e noto per alcune dichiarazioni piuttosto controverse, Michetti è una figura che gode della stima di Giorgia Meloni, esponente politico originario della capitale, nel 2021 in maggiore ascesa. Scopriamo di più sulle tappe salienti della vita di Enrico... continua su Biografieonline.it