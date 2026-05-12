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Aforisma di Nietzsche

Ciò che noi facciamo non viene mai capito, ma soltando lodato o biasimato.

Breve biografia di Friedrich Nietzsche

Gigantesca figura di pensatore che ha condizionato il corso di gran parte dell'Ottocento e sicuramente di tutto il Novecento, Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce il 15 ottobre 1844 in un piccolo villaggio della Sassonia prussiana. Figlio di un pastore protestante, il piccolo Friedrich viene cresciuto in un'atmosfera carica di sentimento...
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Biografia di Friedrich Nietzsche su Biografieonline.it

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