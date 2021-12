A distanza di più di duemila anni, Archimede rimane uno dei matematici, fisici e inventori più influenti della storia. A lui vengono attribuite alcune tra le scoperte che hanno contribuito in maniera fondamentale al progresso del genere umano, ponendo le basi per principi universali di matematica, geometria e fisica validi tutt'ora. Scopriamo di più sulla strabiliante vita di questo genio. L'origine di una figura leggendaria Nonostante non vi siano dati anagrafici certi, tutti gli storici concordano sulla provenienza di...continua la lettura su Biografieonline.it