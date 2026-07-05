È il filosofo che ha sempre sostenuto lo sposalizio fra filosofia e scienza. È colui che fin dagli anni '60 affermò che la sua visione del mondo poggiava sulla base di quattro scienze diverse: fisica, fisiologia, psicologia e logica matematica. E infatti il maggiore contributo di Bertrand Russell al pensiero contemporaneo è costituito...

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