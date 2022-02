Michele Bravi nasce il 19 dicembre del 1994 a Città di Castello, in provincia di Perugia. Appassionato di musica sin da bambino, studia pianoforte e chitarra e canta nel coro dei bambini della sua città. Iscrittosi al liceo classico, si diploma e, una volta concluso il percorso di studi, si iscrive ai provini di "X Factor". Viene scelto come concorrente della categoria Under Uomini, destinata ai ragazzi di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni, guidata da Morgan. L'esperienza di X Factor Nel corso della settima... continua su Biografieonline.it