Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio.

E tutto quello che devi fare è metterti le cuffie... sdraiarti per terra e ascoltare il cd della tua vita traccia dopo traccia nessuna è andata persa tutte sono state vissute e tutte, in un modo o nell'altro, servono ad andare avanti non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei e non c'è niente di meglio al mondo. Pause, rewind, play ancora e ancora e ancora, non spegnere mai il tuo campionatore... continua a registrare, a mettere insieme i suoni per riempire il caos che hai dentro e se scenderà una lacrima quando le ascolti beh non avere paura è come la lacrima di un fan che ascolta la sua canzone preferita.

‐ DJ di Radio Caos ‐

Tre metri sopra il cielo