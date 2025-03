Cillian Murphy è un apprezzato attore irlandese. Nasce il 25 maggio 1976 a Douglas, nella contea di Cork, in Irlanda. È dotato di un talento versatile ed è noto sia al pubblico delle serie tv - in particolare per Peaky Blinders - sia al grande pubblico, per i film popolari a cui ha partecipato. Importante è il sodalizio professionale...

continua leggendo la:

Biografia di Cillian Murphy su Biografieonline.it