Il giornalista e conduttore televisivo Antonello Piroso nasce a Como il 7 dicembre 1960. La sua carriera nel settore del giornalismo comincia presto, ancora prima di conseguire il titolo di giornalista professionista, nel 1987. Mentre studia all'Istituto per la formazione al giornalismo che si trova a Milano, Antonello già collabora come free-lance ad alcune riviste di un certo rilievo, come Repubblica, Prima Comunicazione, Panorama e Capital. All'inizio degli anni Ottanta, Piroso fa anche l'animatore turistico nei villaggi... continua su Biografieonline.it