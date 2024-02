Angelina Mango è figlia d'arte nasce a Maratea, in Basilicata, il 10 aprile 2001. È figlia del cantautore Pino Mango, scomparso nel 2014, e della cantante Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. Cresce a Lagonegro, in provincia di Potenza, dove inizia a coltivare la sua passione per la musica, cantando e suonando il pianoforte. Angelina Mango Angelina è una giovane cantautrice con un grande talento e un futuro promettente. La sua musica, che combina sonorità pop con influenze del cantautorato italiano, ha conquistato... continua su Biografieonline.it