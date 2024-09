Eleonora Giorgi nasce il 21 ottobre del 1953 a Roma, figlia di madre ungherese e di padre romano. Esordisce al cinema in qualità di comparsa nel film di Federico Fellini "Roma", accanto a un ancora sconosciuto Renato Zero. Il debutto come attrice protagonista risale al 1973, anno in cui Eleonora fa parte del cast del film "Storia di una monaca di clausura", pellicola di genere erotico-conventuale di cui fa parte anche Catherine Spaak, per la regia di Domenico Paolella. L'anno seguente compare in un altro film erotico, intitolato... continua su Biografieonline.it