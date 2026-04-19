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Aforisma di Jean De La Fontaine

Amore, amore, che schiavitù l'amore.

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Breve biografia di Jean De La Fontaine

Prodotto dell'immaginario collettivo, partecipe di un fondo comune di conoscenze immediate, risalente probabilmente a un modello orientale, la favola si codifica in testi redatti sia in prosa sia in versi con finalità a carattere morale-didascalico, pertanto la sua trama non si esaurisce nella vicenda narrativa, ma vuole piuttosto...
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Biografia di Jean De La Fontaine su Biografieonline.it

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