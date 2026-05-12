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Frase di Muhammad Ali

E' difficile essere umile se sei grande come lo sono io.

Breve biografia di Muhammad Ali

Quello che è considerato il più grande pugile di tutti i tempi, Cassius Clay alias Muhammad Ali (nome che ha adottato dopo essersi convertito alla religione islamica) è nato il 17 gennaio del 1942 a Louisville, Kentucky e ha iniziato a tirare di boxe per un caso fortuito, dopo essere capitato in una palestra mentre, bambino, era alla...
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Biografia di Muhammad Ali su Biografieonline.it

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