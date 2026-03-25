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Frase di Fabio Volo

Se si sbaglia ad allacciare il primo bottone di una camicia di conseguenza si sbaglieranno tutti gli altri. Gli altri però non saranno errori, ma solo la logica conseguenza del primo bottone sbagliato.

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Breve biografia di Fabio Volo

Fabio Volo, il cui vero nome è Fabio Luigi Bonetti, nasce a Calcinate, paese in provincia di Bergamo, il 23 giugno 1972 e, dopo i regolari studi dell'obbligo, inizia prestissimo a svolgere numerosi lavori fra cui il panettiere nella forneria paterna. Un periodo che per la sua natura spensierata e di sano impegno è ben noto hai fan del...
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Biografia di Fabio Volo su Biografieonline.it

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