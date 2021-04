La musica è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno.

Elise: Invitami a cena, Frank.



Frank: Cosa? Vuoi venire a cena con me?



Elise: Alle donne non piacciono le domande.



Frank: Vieni a cena con me.



Elise: Troppo esigente.



Frank: Vieni a cena con me?



Elise: Un'altra domanda.



Frank: Io vado a cena, se vuoi venire con me.