Nel 1985 Tiziano Sclavi disse al suo editore, Sergio Bonelli (figlio del grande Gianluigi): "Oltre alla fantascienza, l'altra serie del 1986 potrebbe essere l'horror... secondo me vale la pena di tentare". Un paio di mesi per mettere a punto il progetto: all'inizio Sclavi pensava ad un detective "nero", un po' chandleriano, senza spalle comiche, ambientato a New York. Le discussioni (animate) con Bonelli furono determinanti: Londra, un giovane scanzonato, con accanto una spalla comicissima. A Claudio Villa venne chiesto di dare un...continua la lettura su Biografieonline.it