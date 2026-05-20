Non parliamo di karma, ma semplicemente di responsabilità verso il mondo intero.

Sua Santità Tenzin Gyatso, 14° Dalai Lama del Tibet, possiede varie identità principali. È un monaco buddhista nell'ordine religioso fondato da Buddha Shakyamuni intorno al 525 a.C. e rivitalizzato in Tibet da Lama Tzong Khapa nel 1400: è quindi un portavoce dell'antica tradizione educativa buddhista. Per i suoi seguaci egli è una...

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