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Frase di Gianni Amico

Ogni film non è che il risultato di una tensione dialettica: quella fra il tipo di immagine che si vuole realizzare e il risultato che si riesce a ottenere.

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Breve biografia di Gianni Amico

Gianni Amico nasce a Loano il 27 dicembre 1933. Inizia la sua attività in campo cinematografico con la Rassegna Internazionale del Cinema Latinoamericano nel 1960, ideata e diretta a 27 anni, con la collaborazione dell'associazione culturale Columbianum, fondata a Genova dal padre gesuita Angelo Arpa. Si svolgono cinque edizioni del...
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Biografia di Gianni Amico su Biografieonline.it

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