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Frase di Gianni Amico
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Breve biografia di Gianni Amico
Gianni Amico nasce a Loano il 27 dicembre 1933. Inizia la sua attività in campo cinematografico con la Rassegna Internazionale del Cinema Latinoamericano nel 1960, ideata e diretta a 27 anni, con la collaborazione dell'associazione culturale Columbianum, fondata a Genova dal padre gesuita Angelo Arpa.
Si svolgono cinque edizioni del...
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