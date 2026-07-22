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Aforisma di Roberto Gervaso

Gli amici, come gli amori, non si cercano: si trovano.

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Breve biografia di Roberto Gervaso

Roberto Gervaso nasce a Roma il 9 luglio 1937. È giornalista, storico e scrittore. È noto per le sue massime, i suoi aforismi, i suoi interventi precisi e taglienti; val la pena introdurlo con le sue stesse parole: "Io sono un divulgatore e un polemista. Ho questa vena un po' epigrammatica e aforistica: non potrei mai scrivere non dico...
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Biografia di Roberto Gervaso su Biografieonline.it

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