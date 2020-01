Frasi di Sergio Leone Regista italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Sergio Leone Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla strada

Frasi sulla vita, aforismi e citazioni

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Sergio Leone

Il padre Vincenzo Leone, noto con lo pseudonimo di Roberto Roberti, era regista del cinema muto; la madre Edvige Valcarenghi, era attrice di vaglia in quel periodo (in italia nota come Bice Valerian). Sergio Leone nasce a Roma il 3 gennaio 1929 e inizia a lavorare nel magico mondo del cinema all'età di diciotto anni. Il suo primo impiego importante arriva nel 1948 con il film "Ladri di biciclette" di Vittorio De Sica: lavora come assistente volontario e ha modo di recitare nel film una piccola parte, come comparsa (è uno dei preti...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi