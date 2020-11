Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa.

Una donna non la perdi cosi all'improvviso... Di solito accumula troppo dolore, troppe lacrime e troppe delusioni. E alla fine decide che quello non è più il posto per lei.

Alcuni dicono che al destino non si comanda, che il destino non è una cosa nostra. Ma io so che non è così. Il nostro destino vive in noi, bisogna soltanto avere il coraggio di vederlo.