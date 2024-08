Leonard Bernstein è nato a Lawrence, in Massachusetts, il 25 agosto 1918. È stato un compositore, direttore d'orchestra, critico, pianista e divulgatore statunitense. Allievo di Walter Piston per la composizione e di Fritz Reiner per la direzione d'orchestra, fu forse la più influente figura di musicista della seconda metà del Novecento. Il suo lavoro come compositore, in particolare nelle sue partiture per i "musical" prodotti da Broadway, come "West Side Story" e "On the Town", hanno di fatto creato un ponte fra la musica... continua su Biografieonline.it