Come chiami un uomo che sposa un altro uomo? Parroco.

Alfred Hawthorn Hill - universalmente conosciuto come Benny Hill - nasce a Southampton (Inghilterra) il 21 gennaio 1924. Il suo programma televisivo "The Benny Hill Show" debutta nel 1955 in Inghilterra e viene poi esportato in oltre 140 paesi di tutto il mondo, facendo conoscere il volto di Hill a milioni e milioni di telespettatori. Il giovane Alfred Hill frequenta la Taunton School insieme al fratello. Durante la Seconda guerra mondiale è uno degli allievi evacuati presso la Bournemouth School. Terminati gli studi si impiega a...continua la lettura su Biografieonline.it