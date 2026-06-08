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Frase di Thomas Carlyle

Un uomo non può fare bene un paio di scarpe a meno che non lo faccia devotamente.

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Breve biografia di Thomas Carlyle

Filosofo, saggista e storico, Thomas Carlyle nasce il 4 dicembre 1795 a Ecclefecham, in Scozia, da una povera famiglia di contadini calvinisti. Indirizzato alla carriera ecclesiastica, abbandona questa strada studiare filosofia e letteratura. Nel suo percorso si interesserà prevalentemente alla cultura tedesca. La formazione di Carlyle...
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Biografia di Thomas Carlyle su Biografieonline.it

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