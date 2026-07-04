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Aforisma di Alfred North Whitehead
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Breve biografia di Alfred North Whitehead
Alfred North Whitehead nasce a Ramsgate (Kent, Inghilterra) il 15 febbraio 1861. Matematico e filosofo, durante la sua vita Whitehead si occupò di epistemologia, matematica, logica, metafisica e teologia. Insieme a Bertrand Russell (allievo di Whitehead a Cambridge) è autore dei tre volumi di cui si compongono i "Principia Mathematica"...
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