Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Alfred North Whitehead

La scienza della matematica pura, nei suoi sviluppi moderni, può aspirare a definirsi la creazione più originale dello spirito umano.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Alfred North Whitehead

Alfred North Whitehead nasce a Ramsgate (Kent, Inghilterra) il 15 febbraio 1861. Matematico e filosofo, durante la sua vita Whitehead si occupò di epistemologia, matematica, logica, metafisica e teologia. Insieme a Bertrand Russell (allievo di Whitehead a Cambridge) è autore dei tre volumi di cui si compongono i "Principia Mathematica"...
continua leggendo la:
Biografia di Alfred North Whitehead su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail