La sorte di chi si è ribellato troppo è di non aver più energie se non per la delusione.

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Aforisma di Emil Cioran
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Breve biografia di Emil Cioran
Filosofo e saggista, maestro indiscusso dell'aforisma a cui ha affidato tutti i suoi pensieri (componendo un'opera tanto frammentaria quanto affascinante), questo solitario rumeno è nato l'8 aprile 1911 a Rasinari (Sibiu) in Transilvania.
Figlio di un prete ortodosso e della presidentessa dell'associazione locale delle donne...
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