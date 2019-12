Frasi di Patti Smith Cantante statunitense Scarica il PDF con tutte le frasi di Patti Smith Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Patti Smith

Patricia Lee Smith nasce a Chicago il giorno 30 dicembre 1946. E' già ragazza madre quando scrive poesie. Vive con cinque dollari al giorno, dormendo in metropolitana o sulle scale esterne degli edifici. Per anni lavora un po' come commessa in un negozio di libri, un po' come critica in una rivista musicale. Poi riesce a entrare nel giro degli intellettuali newyorkesi (Andy Warhol, Sam Shepard, Lou Reed, Bob Dylan). A ventotto anni entra nel mondo della musica, dapprima con timidi "readings" di poesia e suoni (assieme al...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi