Roberto Calderoli nasce a Bergamo il giorno 18 aprile 1956. Conseguita a pieni voti la laurea in medicina e chirurgia, inizia la sua carriera lavorando come medico maxillo-facciale in ambito ospedaliero. L'esperienza politica inizia con il movimento della Lega Lombarda, di cui nel 1993 diviene presidente; dal 1995 e fino al 2002 sarà segretario nazionale. A partire dal 2002 sarà coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Nord. Dal 1990 al 1995 Roberto Calderoli è consigliere comunale a Bergamo. La prima elezione in qualità... continua su Biografieonline.it