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Frase di Ayrton Senna

La vita è troppo breve per avere dei nemici.

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Breve biografia di Ayrton Senna

Ayrton Senna Da Silva nasce il 21 marzo 1960 nel distretto di Santana nella parte settentrionale di San Paolo, secondogenito di Neide F. Senna e Milton Da Silva. La sua famiglia gode di uno stile di vita superiore alla media delle famiglie brasiliane e Ayrton ricorderà sempre l'importanza della tranquillità, anche economica, e...
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Biografia di Ayrton Senna su Biografieonline.it

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