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Aforisma di Marcel Proust

Il solo vero viaggio, la sola immersione nella giovinezza lo si farebbe non con l'andare verso nuovi paesaggi, ma con l'avere occhi diversi.

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Breve biografia di Marcel Proust

Un nome, un mito. Mai come in questo caso si può parlare di vera e propria dimensione mitologica a proposito di Marcel Proust, scrittore spesso citato a proposito (ma ancor più spesso a sproposito), del tempo che passa e della potenza del ricordo ma che in pochi hanno davvero letto. Complice anche la mole ragguardevole e certamente...
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Biografia di Marcel Proust su Biografieonline.it

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