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Aforisma di Alessandra Sensini

Ho dato tanto a questo sport sempre in maniera onesta, con grinta e con passione. Spero che un giorno la gente ricorderà questo di me.

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Breve biografia di Alessandra Sensini

Alessandra Sensini nasce a Grosseto il 26 gennaio 1970. Diplomata in ragioneria all'Istituto Tecnico Commerciale di Grosseto, inizia a praticare il nuoto all'età di sei anni, per poi passare alla pallavolo. Si allena per qualche tempo per la corsa campestre, poi pratica il basket. Nel 1982, grazie alla spinta delle sorelle, sale per la...
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