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Frase di Daniela Santanchè
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Breve biografia di Daniela Santanchè
Daniela Garnero Santanchè nasce a Cuneo il giorno 7 aprile 1961. Seconda di tre fratelli, compiuti gli studi liceali si trasferisce, malgrado i genitori non siano d'accordo, a Torino per frequentare il corso di laurea in Scienze Politiche. Non passa molto tempo e a soli ventuno anni si unisce in matrimonio con Paolo Santanchè, di...
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