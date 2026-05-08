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Frase di Daniela Santanchè

Sono qui anche perché non potevo più subire le posizioni di chi, per legittimarsi agli occhi della comunità finanziaria mediatica, arriva a giudicare il ventennio fascista addirittura come "il male assoluto".

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Breve biografia di Daniela Santanchè

Daniela Garnero Santanchè nasce a Cuneo il giorno 7 aprile 1961. Seconda di tre fratelli, compiuti gli studi liceali si trasferisce, malgrado i genitori non siano d'accordo, a Torino per frequentare il corso di laurea in Scienze Politiche. Non passa molto tempo e a soli ventuno anni si unisce in matrimonio con Paolo Santanchè, di...
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Biografia di Daniela Santanchè su Biografieonline.it

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