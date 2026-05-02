DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Ilary Blasi
Un giorno dipingono Totti come un mito, il giorno dopo è un delinquente donnaiolo e poi torna a essere il benefattore dei bisognosi. Ma a rimetterci sono sempre io. Sono la più grande cornuta d'Italia, tradita un giorno sì e l'altro pure. Ho imparato a non farci più caso. Mi secca solo che nessuno pensi che anche Santa Ilary potrebbe avere un amante a Milano.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Ilary Blasi
Ilary Blasi nasce a Roma il 28 aprile 1981. Per lungo tempo fidanzata con il fuoriclasse della Roma Francesco Totti, Ilary ha ripetuto innumerevoli volte, che avrebbe decisamente voluto uscire dallo stereotipo della bella ragazza (o meglio, della Letterina - o velina - di turno) che si fidanza con "il" calciatore. E anche perché, altro...
continua leggendo la:
Biografia di Ilary Blasi su Biografieonline.it