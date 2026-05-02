Ilary Blasi nasce a Roma il 28 aprile 1981. Per lungo tempo fidanzata con il fuoriclasse della Roma Francesco Totti, Ilary ha ripetuto innumerevoli volte, che avrebbe decisamente voluto uscire dallo stereotipo della bella ragazza (o meglio, della Letterina - o velina - di turno) che si fidanza con "il" calciatore. E anche perché, altro...

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