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Frase di Francois Mitterrand

Certi uomini politici muoiono su barricate sulle quali non sono mai stati.

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Breve biografia di François Mitterrand

François Maurice Adrien Marie Mitterrand, storico presidente francese, è stato indubbiamente uno dei più importanti sostenitori (insieme a Helmut Kohl e Jacques Delors), della causa europea. Nato a Jarnac, nella Charente, il 26 ottobre 1916, si laurea in scienze politiche; durante il periodo degli studi ha importanti frequentazioni con...
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Biografia di François Mitterrand su Biografieonline.it

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