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Aforisma di Luigi Settembrini

La volontà è più forte dell'intelletto.

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Breve biografia di Luigi Settembrini

Luigi Settembrini nasce a Napoli il 17 aprile 1813. Il padre Raffaele è avvocato e nel 1799 aveva fatto parte della Guardia Nazionale, patendo un anno di carcere. Luigi cresce assimilando dalla sua stessa famiglia gli ideali di libertà, l'odio verso la tirannide e un'impronta illuministica che permarrà per il resto della vita. Dopo i...
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Biografia di Luigi Settembrini su Biografieonline.it

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