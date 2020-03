L'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Dalla canzone Disperato erotico stomp

Breve biografia di Lucio Dalla

Lucio Dalla nasce a Bologna il giorno 4 marzo 1943 e comincia a suonare sin da giovane. A quattordici anni passa dalla fisarmonica al clarino. Trasferitosi a Roma, entra a far parte d'un complesso, la Second Roman New Orleans Jazz Band. Nel 1960 si esibisce con il gruppo musicale i "Flipper". La svolta avviene nel 1963 quando al Cantagiro, Gino Paoli si offre come produttore. Nel 1964 approda alla scuderia discografica Rca. Incide "Lei" e "Ma questa sera", ma senza successo. Lucio Dalla debutta nel 1966 al Festival di Sanremo con...continua la lettura su Biografieonline.it

