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Frase di Martina Navratilova
Breve biografia di Martina Navratilova
Martina Navratilova nasce a Praga (Repubblica Ceca) il giorno 18 ottobre 1956.
Il cognome originario è Subertova: dopo il divorzio dei genitori (tre anni dopo la nascita di Martina), la madre Jana sposa Miroslav Navratil nel 1962, il quale diviene il primo insegnante di tennis della futura campionessa.
Dopo alcuni tornei disputati...
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