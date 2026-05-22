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Frase di Tiziano Terzani

Ormai mi incuriosisce di più morire. Mi rincresce solo che non potrò scriverne.

Breve biografia di Tiziano Terzani

Tiziano Terzani, scrittore capace con le sue opere di avere grande risonanza nel mondo culturale italiano e mondiale, nasce a Firenze il 14 settembre 1938. Laureatosi con lode in Giurisprudenza nel 1962 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, frequentata grazie a una borsa di studio, tre anni dopo viene inviato in Giappone...
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