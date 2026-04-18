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Aforisma di Paola Cortellesi

Nessun ministro della serie 9000 ha mai commesso un errore. Ministri incapaci di sbagliare: macchine a errore zero.

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Breve biografia di Paola Cortellesi

Nata a Roma il 24 novembre 1973, Paola Cortellesi inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo alla giovanissima età di tredici anni: nella trasmissione "Indietro tutta" di Renzo Arbore - che per le innovazioni che ha saputo apportare costituisce una pietra miliare nella storia della tv italiana - è sua la voce brasiliana della...
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Biografia di Paola Cortellesi su Biografieonline.it

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