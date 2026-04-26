DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di René Magritte
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di René Magritte
René François Ghislain Magritte nasce a Lessines (Belgio) il 21 novembre 1898.
Infanzia e formazione
Il padre Léopard Magritte era un mercante e spesso la famiglia è costretta a trasferirsi: nel 1910 sono a Châtelet. Qui, a tredici anni Magritte vive uno shock che lo accompagnerà per tutta l'esistenza: vede recuperare dal fiume...
continua leggendo la:
Biografia di René Magritte su Biografieonline.it