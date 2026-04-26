René François Ghislain Magritte nasce a Lessines (Belgio) il 21 novembre 1898. Infanzia e formazione Il padre Léopard Magritte era un mercante e spesso la famiglia è costretta a trasferirsi: nel 1910 sono a Châtelet. Qui, a tredici anni Magritte vive uno shock che lo accompagnerà per tutta l'esistenza: vede recuperare dal fiume...

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